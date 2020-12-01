انفراد.. اجتماع عاجل للقجع مع رٸيس اتحاد جنوب افريقيا ورٸيس فريق صان داونز

يعقد فوزي لقجع، رٸيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يوم غد الأربعاء، اجتماعا مع داني جوردان، رٸيس اتحاد جنوب افريقيا لكرة القدم، وباتريس موتسيبي، رٸيس فريق صان داونز الجنوب افريقي.

وعلم “اليوم 24” من مصدر جيد الاطلاع أن كلا من رٸيسي الاتحاد الجنوب افريقي لكرة القدم وفريق صان داونز سيحطان الرحال خلال الساعات الأولی من صباح يوم غد الأربعاء بمطار الرباط سلا في رحلة مباشرة من مطار جوهانسبورغ بجنوب القارة السمراء.

وفي سياق متصل، اجتمع لقجع نهاية الأسبوع الماضي برٸيس الاتحاد الطوغولي لكرة القدم.

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