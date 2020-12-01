اليمن.. منصة شباب وعي تقيم ورشة عمل بعنوان " المشاورات الشبابية من أجل سلام مستدام "

الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

أقامت منصة شباب وعي بالشراكة مع تحالف مجموعة التسعة وبدعم من هيئة الامم المتحدة للمرأة



جلسات المشاورات الشبابية لأجل سلام مستدام بالتزامن مع ذكرى اصدار القرار الاممي 2250 الخاص بالشباب والسلام والامن على مدى يومين الاحد والاثنين 29 - 30 نوفمبر 2020م في محافظة شبوة.

وقد حضر التدشين وكيلي المحافظة الاستاذ فهد سالم الطوسلي و الاستاذ سالم أحمد الاحمدي و خلال كلمة السلطة المحلية شدد الوكيل الطوسلي على تعزيز دور الشباب في عمليات بناء السلام وأهمية القرار الاممي 2250 واكد ان السلطة المحلية في محافظة شبوة تولي فئة الشباب اهتمام كبير وتعول عليهم .

وتعمل المشاورات التي كانت برعاية من منصة شباب وعي و مجموعة التسعة على إيصال تطلعات وآمال الشباب للجهات ذات العلاقة وصناع القرار ويعزز من العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والحكومة.

تم خلال مناقشة القرار الأممي 2250 وتحليل مساراته الخمسة من خلال دراسة الفرص والتحديات و وضع جملة من التوصيات تتضمن مجموعة من الأفكار والمبادرات الموجهة إلى الجهات الفاعلة من الهيئات الأممية والحكومية بالاضافة إلى منظمات المجتمع المدني.