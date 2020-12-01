شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تسجل 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 442 حالة وفاة و 8257 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وذكرت وزارة الصحة الإسبانية أمس، أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 1,656,444 إصابةً, فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 45069 حالة وفاة.

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