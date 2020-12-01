وزير العدل الأمريكي: حجم التزوير لا يغير نتيجة الانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير العدل الأمريكي بيل بار، الثلاثاء أنه لم يلاحظ مقدارا من "التزوير" من شأنه الدفع نحو تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية.

تصريحات وزير العدل جاءت خلافا لتأكيدات الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب.



وقال بار المعروف بقربه من ترامب في مقابلة مع وكالة "اسوشيتد برس" الأمريكية "حتى الآن، لم نلاحظ تزويرا إلى حد من شأنه تغيير نتيجة الانتخابات".

وأعلن ترامب الأحد في أول مقابلة تلفزيونية له منذ الانتخابات الرئاسية أنه لن يقر أبدا بالخسارة أمام بايدن، بدون أن يتخلى عن نظرية المؤامرة حول تزوير الانتخابات.

وقال ترامب لمحاورته ماريا بارتيرومو على قناة فوكس نيوز "هذه الانتخابات تم تزويرها. هذه الانتخابات عملية غش كاملة".