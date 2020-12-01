شكرا لقرائتكم خبر 9 قتلى بأعمال شغب في سجن بسريلانكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت حصيلة القتلى الناتجة عن وقوع أعمال شغب في سجن بسريلانكا بسبب تفشي فيروس كورونا إلى تسعة، بحسب ما ذكره مسؤولون في الشرطة أمس.

وكان ثمانية سجناء قد لقوا حتفهم في أعمال الشغب، بينما توفي آخر متأثرا بجروحه في وقت لاحق.

وتم نقل 108 أشخاص، من بينهم اثنان من المسؤولين في السجن شديد الحراسة، إلى المستشفى بعد الواقعة التي شهدها سجن (مهارة)، الواقع على بعد 15 كم شمال العاصمة كولومبو.

وكان السجناء يحتجون على تفشي مرض (كوفيد-19) الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا في سجن (مهارة)، حيث بدأوا أعمال شغب واستمرت الاشتباكات حتى صباح أمس.