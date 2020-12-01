بايدن يوجه ضربة لترمب في أريزونا وويسكونسن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من المقرر أن يحصل الحزب الديمقراطي الأمريكي على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي بوقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث صادقت ولاية أريزونا على نتائج انتخابات نوفمبر، بينما منحت أيضا الأصوات الانتخابية للولاية للمرشح الديمقراطي الرئيس المنتخب جو بايدن. وأكدت ولاية ويسكونسن المتأرجحة فوز بايدن هناك بعد إعادة فرز الأصوات، بأكثر من 20 ألف صوت. وأكد الحاكم توني إيفرز، وهو ديمقراطي، أنه وقع على شهادة ليكمل العملية. وتعد هاتان المصادقتان الخطوة الأخيرة في منع محاولات الرئيس دونالد ترمب لإلغاء الانتخابات أو تأجيل النتائج في الوقت الذي يواصل فيه رفضه الإقرار بخسارته والاعتراف ببايدن فائزا.

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