كورونا يصيب رئيس حركة حماس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت حركة حماس إصابة رئيسها في قطاع غزة يحيى السنوار أمس بفيروس كورونا المستجد.
وقال بيان صدر عن مكتب السنوار، «خضع السنوار لفحص الفيروس بعد ظهور الأعراض عليه واتضح أنه مصاب»، مضيفا أنه بصحة جيدة ويمارس عمله ضمن إجراءات السلامة والعزل الطبي.وسجل قطاع غزة 111 حالة وفاة وأكثر من 21 ألف إصابة بفيروس كورونا غالبيتها منذ بدء تفشي الوباء محليا في نهاية أغسطس الماضي.
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