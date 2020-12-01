شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل 1 يناير المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صرَّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، الثلاثاء، بأنه إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 25 محرم 1442 هجرية، الموافق 13 سبتمبر 2020، القاضي بأن يكون رفع القيود على مغادرة المواطنين المملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل بعد تاريخ 17 جمادى الأولى 1442 هجرية الموافق 1 يناير 2021 ميلادية، بحسب ما نشرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس).

وأوضحت «واس» نقلاً عن المسؤول أن وزارة الداخلية تود أن توضح أن موعد رفع القيود على المغادرة، والسماح بفتح المنافذ، سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

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