شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 57 عاماً.. «أريسيبو» الشهير ينهار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سان خوان: (أ.ف.ب)

أعلن ناطق باسم المؤسسة الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة وعالم الفلك روب مارغيتا، الثلاثاء، انهيار تلسكوب «أريسيبو» الشهير في بورتوريكو بعد 57 عاماً في الخدمة.

وأكد مارغيتا أن «منصة (المرصد) انهارت بصورة غير متوقعة». ليصف علماء فلك عبر «تويتر» ما حدث بأنه «يوم حزين لعلم الفلك».

وكان سلكان يدعّمان الأدوات البالغ وزنها 900 كيلوجرام الخاصة بالتلسكوب فوق الصحن اللاقط البالغ قطره 305 أمتار، قد انقطعا في 10 آب/أغسطس و6 تشرين الثاني/نوفمبر، ما دفع المؤسسة الوطنية الأمريكية للعلوم إلى الإعلان عن تفكيكه.

وقد مُنع الاقتراب من موقع التلسكوب خشية انهياره، مع الاكتفاء بطائرات مسيّرة لمراقبته. ولم يُفد عن أي إصابات.

ووصف مدير مختبر الدراسات الفضائية التابع لجامعة بورتوريكو في أريسيبو أبيل مينديز، انهيار المرصد بأنه «كارثة». واضطر عالم الفلك هذا إلى إلغاء حصة تدريب في المرصد العام المقبل، في ضربة قاسية لطلابه.

ويرمز انهيار التلسكوب إلى تدهور الوضع في جزيرة بورتوريكو الخاضعة للسيادة الأمريكية والتي شهدت في السنوات الأخيرة أعاصير، وتواجه إعادة إعمار بناها التحتية تأخراً، رغم أن سبب انقطاع السلكين لا يزال مجهولا.