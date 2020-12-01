شكرا لقرائتكم خبر عن بيدرو: مثل العين يجب ان لايخسر بالأربعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ايمن بشير

أوضح البرتغالي بيدرو ايمانويل مدرب العين انه لم يتوقع الحظ التعيس الذي لازم فريقه في بداية المباراة أمام بني ياس مما أشعره مبكراً بأنهم سيواجهون مباراة صعبة ضد منافس قوي، مؤكداً ان الفرق الكبيرة مثل "الزعيم" يجب ان لاتخسر بالأربعة.

وقال :لقد أضعنا فرصة مرافقة الجزيرة إلى المركز الثاني بعد أن اصطدمنا مع فريق يلعب بدفاع صلب يوجيد الهجمات المرتدة.

وتابع : عملياً ليس لدي أي تفسير لقبول شباكنا هدفين خلال 5 دقائق حتى اننا حين حاولنا تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول استقبلنا هدفاً ثالثاً ،وكنا نعلم أن العين إذا سجل في وقت مبكر يمكنه العودة.

وأضاف المدرب البرتغالي : الهزيمة قاسية وصعبة على فريق العين ولكن المواقف الصعبة تكشف عن طبيعة الفريق وأداء اللاعبين علينا نستعد لمباراة الكأس يوم السبت .

وأشار في ختام حديثه : كان يمكنني أن أقول أن لدينا 9 إصابات في صفوف الفريق ولكن هذا ليس اسلوبي لقد تعود العين ان يكون فريقاً كبيراً حتى في أحلك الظروف وعلينا ان نتحمل جمعينا الخسارة بروح الفريق والجزء الأكبر من الخسارة هو مسئوليتي وعلينا أن نغير العقلية باننا قد نتعرض للخسارة ولكن مثل العين لايهزم بهذه النتيجة.

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