ماراثون رياضي في سيوة لتسليط الضوء على الأماكن الساحرة بالواحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مهدي:

كلما سنحت الفُرصة ينطلق "تامر عمارة" إلى سيوة بمحافظة الوادي الجديد، عشقها منذ زيارته الأولى لها، يُدرك أن الواحة تحمل بين جنباتها تاريخ كبير وتراث مميز وحياة غير تقليدية، دفعه ذلك إلى تنظيم ماراثون رياضي للأطفال والشباب في البقعة الساحرة كمحاولة لدفع عجلة السياحة من جديد بعد توقف بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد حول العالم.

اختار "عمارة" إقامة الماراثون في اليوم الأخير من شهر نوفمبر "أفضل فترة ممكن نزور فيها سيوة، لأن الجو فيها بيكون مميز خلال الشهور الأخيرة من السنة" تحمس للأمر عدد من زملائه من بينهم محمد الجندي بطل الايرون مان، والدكتور محمد الدسوقي مدرب منتخب مصر للسباحة "كنا شايفين إن سيوة مش واخدة حقها سياحيًا رغم جمالها وسحرها" وعلى الفور جرت الاستعدادات لإتمام الحدث الرياضي داخل الواحة.

وضع "عمارة" مع فريقه مسار للماراثون حرصوا خلاله على تسليط الضوء تجاه الأماكن السياحية الأشهر في سيوة "الانطلاق من قلعة شالي ثم هنمر على عين كليوباترا ومعبد التنبؤات ومعبد أم عبيدة وجبل الدكرور" وخلال التجربة يرفع الجميع شعار "دعم أهل سيوة والتضامن مع قطاع السياحة المتضرر من جائحة كورونا" ولم يعد هناك سوى التنسيق مع الحكومة فضلًا عن الإعلان عن الماراثون بين أهل سيوة.

عند عرض الفكرة على المسؤولين تلقى "عمارة" ترحيبًا من جهات عدة على رأسهم وزارة الشباب "بداية من وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي وكل القيادات المختلفة، رحبوا بينا وبفكرتنا وكانوا متعاونين" فضلًا عن إيناس المدرس، مدير مشروع ترميم قلعة شالي بواحة سيوة التي تحمست على الفور للتجربة "وأهم شيء الناس في سيوة اللي اتعاملوا معانا بكرم واهتمام وشاركوا في الماراثون".

في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، انطلق الماراثون بمشاركة 150 طفل وشاب على طريق ممتد لـ 10 كيلومتر، بدا الحماس على الجميع خلال الحدث، الابتسامة موزعة على الوجوه، أيادي المشاركين تحمل الأعلام المصرية "لما شوفنا فرحة أطفال سيوة نسينا وقتها كل التعب، وكنا فخورين بإننا قدرنا ننظم حدث مهم زي دا" وفي نهاية اليوم جرى الاحتفاء بمن شاركوا في الماراثون.

نجاح الخطوة التي اتخذها "عمارة" بعفوية ومحبة لأهل سيوة ورغبة في عودة السياحة إلى مصر بقوة سواء الداخلية أو الأجانب، جعلته يُفكر في تكرار الأمر بأماكن عدة في محافظات مختلفة "عندنا خطة طموحة إننا نكمل الماراثون في مناطق مصر السياحية" يُخطط لإقامة ماراثون جديد في مارس القادم "ثم هنتوجه إلى النوبة بمحافظة أسوان بماراثون عالمي وبعدها في حلايب وشلاتين" يذكرها بحماس.