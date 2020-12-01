أكثر من 4.2 مليون إصابة بكورونا فى أمريكا خلال شهر نوفمبر

ذكرت بيانات جامعة "جونز هوبكنز"، أن 99 أمريكيًا كانت نتيجة اختبارهم إيجابية كل دقيقة، مبينة أنه خلال شهر نوفمبر، شهدت البلاد زيادة حادة في حالات كورونا، مسجلة أكثر من 100000 حالة كل يوم منذ 4 نوفمبر ولمدة 27 يوما على التوالي.

و سجلت الولايات المتحدة أكثر من 4.2 مليون إصابة بكورونا خلال شهر نوفمبر، وهو رقم أعلى من إجمالي الإصابات لكل دولة أخرى في العالم باستثناء البرازيل والهند، وفقا لروسيا اليوم.

ويبلغ متوسط ​​عدد الحالات الجديدة

في الولايات المتحدة حاليا 158000 حالة يوميا، بزيادة قدرها 96 في المائة لمدة سبعة أيام منذ بداية نوفمبر.

كما تم تسجيل 36745 حالة وفاة خلال هذا الشهر وحده، وارتفع متوسط ​​وفيات كورونا اليومية في البلاد لمدة سبعة أيام بنحو 80٪ منذ بداية نوفمبر.

و تكافح دول في أنحاء العالم، موجة ثانية من عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة

من جديد سعيا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.

وكان قد وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 63.06 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و466811 حالة

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي..

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.