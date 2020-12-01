140 مليون دولار للسودان من صندوق الدعم العالمي لمكافحة الإيدز والدرن والملارياط

أكد البرنامج القومي لمكافحة الأيدز بوزارة الصحة السودانية، حصول السودان على منحة تقدر بنحو 140 مليون دولار من صندوق الدعم العالمي لمكافحة أمراض الإيدز، الدرن، والملاريا.
وقال الدكتور محمد أحمد عبد الحفيظ رئيس آلية التنسيق القطرية لأموال الدعم العالمي، في مؤتمر صحفي في وكالة السودان للأنباء "سونا" اليوم الثلاثاء، إن السودان استلم
وأشار إلى أن الصندوق يدعم تقوية النظام الصحي للوصول إلى الخدمات بصورة عادلة للمواطنين، مطالبا بالرقابة المجتمعية وتوعية المجتمع لمراقبة أموال الدعم العالمي لمكافحة الأمراض
من جانبه، قال الدكتور مهدي مصطفى يعقوب مدير البرنامج القومي لمكافحة الأيدز بوزارة الصحة السودانية، إن السودان يحتفل باليوم العالمي للإيدز الذي يصادف الأول من ديسمبر من كل عام تحت شعار(التضامن العالمي والمسئولية المشتركة)، والذي تستمر فعالياته بكل ولايات السودان حتى نهاية ديسمبر الجاري.
وأشار إلى أن الفعاليات تتخللها برامج مختلفة مع الشركاء والوزارات ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة، مؤكدا الالتزام بأهداف الشراكات لمجابهة ومكافحة الإيدز.
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