البحرين وإسرائيل تبحثان مجالات التعاون المشترك في مجالات السياحة والأعمال

وصل وفد رسمي بحريني برئاسة زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة إلى تل أبيب، يرافقه عدد من المسؤولين في وزارات الدولة ومؤسساتها بالإضافة إلى رجال أعمال، وهي ثاني زيارة رسمية لوفد من المملكة إلى دولة إسرائيل.

وكان في استقبال الوفد كل من وزير الاقتصاد الإسرائيلي عمير بيريتز، ووزيرة السياحة الإسرائيلية أوريت فركاش كوهين، ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أوفير أكونيس، وعدد من المسؤولين، بحسب وكالة أنباء البحرين "بنا".

وقال الزياني في تصريح له: "تأتي هذه الزيارة إلى إسرائيل على ضوء ما تم الاتفاق عليه في

إعلان تأييد السلام المبرم بين البلدين في واشنطن في 15 سبتمبر 2020، وبما يتماشى مع رؤية الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، للترويج لمبدأ "الأمن، الاستقرار، والازدهار".

وأضاف الوزير "هذه الزيارة تأتي كذلك متابعة لنتائج الزيارات السابقة المتبادلة بين الجانبين، حيث نحرص على العمل معا في مختلف القطاعات، خصوصًا ما يتعلق بالشؤون الاقتصادية والسياحية، والسعي نحو بناء شراكات ثنائية في مختلف مجالاتهما، وذلك بعد توقيع مذكرات تفاهم بين

البلدين في مجالات متعددة، وهو ما يؤدي إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي بين المملكة ودولة إسرائيل وبالتالي تحقيق مزيد من الاستقرار في المنطقة".

وتابع الوزير قائلا "سنعمل على مواصلة تعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل بما يحقق المصالح المشتركة بينهما، وستسهم هذه الزيارات في إطلاق العديد من المبادرات للتعاون في مختلف المجالات، وهي منطلق لزيارات أخرى مرتقبة مستقبلا".

وعُقدت اجتماعات ثلاث مجموعات عمل بين مملكة البحرين وإسرائيل لبحث مجالات التعاون المشترك في مجالات السياحة والأعمال والابتكار بحضور عدد من المسؤولين في البلدين.

وتضمنت اجتماعات مجموعات العمل نقاشات موسعة حول كيفية تفعيل مذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين، وبحث الفرص والمشاريع التي يمكن إطلاقها خلال الفترة المقبلة بما يحقق نتائج اقتصادية.