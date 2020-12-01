الحوار الليبي فى طنجة .. تشكيل لجنة مصغرة تبدأ عملها خلال أيام

اتفق وفدى وفدي البرلمان ومجلس الدولة الليبيين، على تشكيل لجنة مصغرة تبدأ عملها خلال أيام، والتمسك بالعملية السياسية وفق المرجعيات الدولية، فضلا عن بناء دولة مدنية وفق ما يتطلع له الليبيون.

و اختتمت الجولة الثانية من الحوار الليبي، اليوم الثلاثاء، بين وفدي البرلمان ومجلس الدولة الليبيين التي انعقدت في مدينة طنجة

المغربية، وفقا لقناة الغد.

أفادت قناة الغد، بأن تصريحات الأعضاء المشاركين فور خروجهم من الاجتماع كانت إيجابية وتأكيدا على أنهم توصلوا إلي اتفاقات كبيرة.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بالمناصب السيادية تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الطرفين، 3 أعضاء من كل

مجلس مهمتها تتبع تنفيذ مخرجات حوار بوزنيقة السابق فيما يتعلق بالبند 15 من اتفاق الصخيرات.

وأشارت إلى أن مهمة اللجنة هي استكمال ما بدأه المفاوضون في اتفاق بوزنيقة وحل النقاط العالقة وتفعيل المخرجات علي أرض الواقع، والتوافق حول آليات الترشح للسلطة التنفيذية، المجلس الرئاسي، ورئاسة الحكومة.

وتابعت: "شدد المشاركون في الحوار على ضرورة توافر معايير شفافة ونزيهة وتمثيل لكل أقاليم ليبيا في المناصب السيادية".