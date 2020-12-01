وزارة الصحة العراقية..اجتماعات متواصلة مع شركات عالمية بشأن لقاح كورونا

كشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن هناك اجتماعات متواصلة مع شركات عالمية للتعاقد على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير، في تصريحات نقلتها قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن الوزارة متواصلة مع معظم الشركات والحكومات منذ بداية

الجائحة وإعلان الشركات عن إنتاج اللقاح، وتكللت هذه اللقاءات والاجتماعات بالتوقيع مع الاتحاد العالمي للأمصال واللقاحات على أن يُزوَّد العراق بكمية تكفي لـ 20% من السكان.

وأضاف أن هناك اجتماعات عقدت مع شركة "فايزر"، و"استر

سنكا"، وشركات صينية متعددة، وسيكون هناك اجتماعات مع أية شركة يحصل لقاحها على موافقة من منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن الوضع الوبائي في العراق يختلف عن دول العالم؛ إذ إن الإصابات في انخفاض، مبينا أن وزارة الصحة تراقب الوضع الوبائي، وفي حالة صعود عدد الإصابات يُعاد النظر في الحظر وبعض القيود على بعض المناطق ذات التجمعات.