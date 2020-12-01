وتم إصدار الاعتقالات بأمر من المدعي العام في مقاطعة إزمير الساحلية الغربية، وفقاً لوكالة أنباء الأناضول.
39 مقاطعة
بيّنت الوكالة أن العملية امتدت إلى 39 مقاطعة، وتم بالفعل اعتقال 63 شخصاً. ومن بين المشتبه بهم 70 كانوا في الخدمة الفعلية، مضيفة أنها اتخذت أيضاً خطوات لإقالة 848 من العسكريين، من بينهم ضباط رفيعو الرُّتب، بسبب صلاتهم بالشبكة.
ومنذ محاولة الانقلاب، احتُجز نحو 80 ألف شخص على ذمة المحاكمة، وتم فصل أو وقف العمل لنحو 150 ألف موظف مدني وعسكري وآخرين.
وتم طرد أكثر من 20 ألف شخص من الجيش التركي وحده.
وفي الأسبوع الماضي، حكمت محكمة تركية على قادة محاولة الانقلاب بالسجن مدى الحياة، وأدانت مئات من ضباط الجيش والطيارين والمدنيين بسبب المحاولة الفاشلة للإطاحة بالرئيس رجب طيب إردوغان.
قامت تركيا منذ محاولة الانقلاب بعدد من الانتهاكات منها:
- أمرت باحتجاز 82 عسكرياً في عملية استهدفت أنصار غولن
- احتُجز نحو 80 ألف شخص على ذمة المحاكمة
- فصل أو وقف العمل لنحو 150 ألف موظف مدني وعسكري وآخرين
- طرد أكثر من 20 ألف شخص من الجيش التركي وحده
- حكمت محكمة تركية على قادة محاولة الانقلاب بالسجن مدى الحياة
- أدانت مئات من ضباط الجيش والطيارين والمدنيين
كانت هذه تفاصيل خبر 82 عسكريا تركيا محتجزون للاشتباه بصلتهم بغولن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.