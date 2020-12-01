رئيس وزراء إثيوبيا يهدد قادة تيغراي

وقال رئيس إقليم تيغراي ديبريتسيون جبريمايكل لوكالة «فرانس برس» عبر الهاتف إنّه مصمّم على البقاء في المنطقة لمواجهة «الغزاة»، مؤكّداً أنّ «القتال مستمرّ»، وذلك بعد يومين من إعلان آبي النصر العسكري على قوات جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الذي كان يدير هذه المنطقة الواقعة في شمال البلاد بعد أن هيمن على السلطة في أديس أبابا على مدى ثلاثة عقود.
واتّهم الزعيم الانفصالي رئيس الوزراء بأنّه «يحاول خداع المجتمع الدولي بإيهامه بأنّ كلّ شيء قد انتهى».
وفي وقت سابق دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، آبي إلى «وقف تام للمعارك» والسماح «للطواقم الإنسانية بدخول» إقليم تيغراي «من دون معوقات».
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