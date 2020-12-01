بايدن يدعو الكونجرس لإقرار خطة مساعدة لمواجهة آثار كورونا

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حث الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، اليوم الثلاثاء، الكونجرس على العمل سريعاً من أجل إقرار خطة «قوية» لمساعدة العمال والمؤسسات على تجاوز تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال بايدن، خلال تقديمه فريقه الاقتصادي، إن إدارته سوف تدفع باتجاه مزيد من الإجراءات لتصحيح مسار الاقتصاد، مضيفاً «أعرف أن هذه الأوقات صعبة، لكنني أريدكم أن تعلموا أن المساعدة في طريقها» إلى الأميركيين.

ويضم الفريق الاقتصادي ببرئيس المنتخب، على وجه الخصوص، رئيسة الاحتياطي الفدرالي السابقة جانيت يلين التي ستكون أول امرأة تتولى وزارة الخزانة.

وقالت يلين لاحقا إن اقتصاد الولايات المتحدة يواجه أزمة «تاريخية» تمس من هم أكثر ضعفا، منبهة إلى أن عدم التحرك قد يؤدي إلى تدهور إضافي «يتسبب بمزيد من الدمار».

وأضافت أن «أناسا كثيرين يعانون لتأمين الطعام ودفع الفواتير والإيجار. إنها مأساة أميركية».

ويستمر الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس بشأن خطة المساعدة الاقتصادية، فيما يشدد خبراء اقتصاديون على ضرورة توفير مزيد من الدعم قبل أن تتوافر اللقاحات ضد وباء كوفيد-19 للعامة. والولايات المتحدة هي أكثر دول العالم تضررا باوباء من حيث عدد الوفيات والإصابات.

ويتسلم بايدن منصبه في 20 يناير المقبل.