منفذ عملية الدهس في "ترير" الألمانية مضطرب نفسياً

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قال المدعي العام في مدينة «ترير» الألمانية، إن منفذ عملية الدهس بسيارة، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، يعاني "اضطرابات نفسية".

وأسفر حادث الدهس عن مقتل أربعة أشخاص وجرح آخرين.

وأوضح بيتر فريتزن، في مؤتمر صحفي، أن العناصر الأولى للتحقيق تظهر أن «اضطرابات نفسية قد يكون لها دور» في ما قام به السائق (51 عاما)، مضيفا أن الأخير المتحدر من «ترير» كان أيضا تحت تأثير الكحول.

وكانت مصادر الشرطة ورئيس البلدية ذكروا، في وقت سابق اليوم، أن شخصين قتلا وأصيب خمسة عشر على الأقل في حادثة الدهس بسيارة في طريق للمشاة في المدينة.

وأضافت الشرطة على تويتر: «اعتقلنا شخصاً واحداً وتحفظنا على سيارة».

بدوره، قال فولفرام لايبه رئيس بلدية «ترير» لقناة (إس.دبليو.آر) «أصيب ما يصل إلى 15، بعضهم بجروح بالغة الخطورة».

ونقلت صحيفة (تريرشه فولكسفرويند) المحلية عن شاهد عيان، قوله إن سيارة من طراز «رينج روفر» كانت تسير بسرعة عالية، وإن الناس كانوا يتطايرون في الهواء.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة طوقت منطقة وسط المدينة، وأن طائرات هليكوبتر حلقت فوقها.

ونصحت السلطات الناس بالابتعاد عن وسط المدينة. وانتقلت فرق الإطفاء والإنقاذ والشرطة إلى مكان الحادثة.