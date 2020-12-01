السعودية ومصر: حرية الملاحة في الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب أمر مهم

سيف اليزيد - أكدت المملكة العربية السعودية ومصر، اليوم الثلاثاء، أهمية ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وعقد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية المصري سامح شكري اجتماعات ثنائية اليوم في السعودية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن الجانبين شددا، في البيان الختامي، على "رفض التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومحاولات زعزعة أمن واستقرار المنطقة".

كما أكدت المملكة دعمها "لمساعي مصر نحو الوصول إلى اتفاق ملزم لكافة الأطراف بشأن سد النهضة حفاظاً على الأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي".

ونقلت الوكالة، عن البيان الختامي للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة ومصر، تأكيد الجانبين "على الأهمية التي تمثلها خصوصية العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، باعتبارهما محوري استقرار للمنطقة سياسياً واقتصادياً وإسلامياً وثقافياً وعسكرياً".

وأضافت الوكالة أن المشاورات أسفرت عن توافق الرؤى حيال العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم.

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