الخارجية الفرنسية: هجمات الحوثيين على السعودية هي هجمات إيرانية بالوكالة

آخر تحديث: 1 - ديسمبر - 2020 9:47 مساءً
الخارجية الفرنسية
شددت الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء على أن هجمات الحوثيين على السعودية تناقض القانون الدولي.
وقالت الناطقة باسم الخارجية في تصريح لقناة “العربية”، إن هذه الهجمات هي هجمات إيرانية بالوكالة، وإن الحريق الشامل في المنطقة لن يكون في صالح أحد.
كما أضافت “نتابع الوضع بين أميركا وإيران بقلق، لأنه يحمل مخاطر على الأمن الإقليمي”، مؤكدة “دعوتنا إلى ضبط النفس لقيت صدى لدى الإيرانيين فلم يدعُ أحد هناك إلى انتقام فوري”.
وأوضحت أن عودة إيران إلى اتفاق فيينا شرط ضروري، كي تُعيد إدارة بايدن النظر به، وقالت “اتفاق فيينا أساسي كي لا تحصل إيران أبداً على سلاح نووي”.
كما أكدت أنه يجب توسيع اتفاق فيينا ليشمل وقف البرامج الصاروخية لإيران.
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