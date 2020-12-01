حسنية أكادير في معسكر مغلق قبل مواجهة اتحاد طنجة في الجولة الافتتاحية للبطولة

دخل فريق حسنية أكادير في معسكر مغلق بأحد فنادق المدينة لأربعة أيام استعداداً لأولى مبارياته في البطولة الاحترافية إينوي.
والتحق الوافدين الجديدين جيرالدينيو والعيوض بالتدريبات، وفق ما أكده الفريق في بلاغه، بعد توقيع عقد انضمامهما للحسنية نهاية الأسبوع المنقضي.
وسيواجه ممثل سوس فريق اتحاد طنجة في أول اختبار في الموسم الرياضي الجديد على أرضية ملعب أدرار يوم الأحد القادم انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف عصرا.
وضم نادي حسنية أكادير المدافع زكرياء العيوض إلى صفوفه بعقد يمتد لموسمين إلى غاية صيف 2022 قادما من فريق المغرب التطواني، والمهاجم الإيفواري تراوري جيلاردينيو جونيور قادما من نادي راكوفنيك التشيكي .
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