من الرباط.. مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف بسياسة الجوار يشيد بمصداقية المغرب في تدبير ملف الهجرة

أكد مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب شريك ذو مصداقية للاتحاد في مجال تدبير ملف الهجرة.

وأوضح المفوض الأوروبي، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب مباحثات أجرياها، أنه بخصوص الهجرة، فإن “المغرب شريك ذو مصداقية للاتحاد الاوروبي في معالجة هذه القضية، ومن هنا تبرز أهمية دعمه في كافة الجهود التي يبذلها من أجل تدبير أفضل لهذه القضية التي يمكن أن تخلق ليس فقط مشاكل أمنية ولكن أيضا مشاكل ذات طبيعة اقتصادية”.

وأشار فاريلي إلى أن تدبير قضية الهجرة “مهمة مشتركة يتعين أن نعالجها معا. والمغرب يتبوأ الصدارة هنا أيضا، إنه شريك ذو مصداقية ومهم في هذه المسألة”.

ويقوم أوليفر فاريلي بزيارة المغرب رفقة مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، ييلفا يوهانسن، أجرى خلالها المفوضان مباحثات مع عدة مسؤولين مغاربة.

وستكون للمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية الفرصة لزيارة عدة مشاريع ممولة من قبل الاتحاد الاوروبي في مجال الهجرة واليد العاملة وإدماج المهاجرين. كما ستزور معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، كما ستقوم بزيارة تقنية لأنشطة تدبير الحدود المغربية بطنجة.