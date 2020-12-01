في ندوة فكرية .. الباحث اليمني ماجد يادين يطالب بفصل ملف التنمية والخدمات عن ملف السياسة

الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

في ندوة فكرية سياسية اقيمت يوم امس بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت نظمتها مؤسسة وطن للتنمية والتدريب برعاية المنظمة فيردش بيرت الالمانية



تحت عنوان النخب السياسيه بين الواقع والمامول وبحضور نخبة من السياسين وممثلي الاحزاب السياسيه والاكاديميين والمهتمين بالشؤون السياسيه بالمحافظة .

و ناشد الباحث/ ماجد رجب يادين باحث ماجستير في العلوم السياسيه بمعهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة

بضرورة فصل ملف التنمية والخدمات عن ملف الحل السياسي من اجل حمايه حياة المواطن البسيط من الاثار المترتبة عن تاخر الحل السياسي وتفاقم الازمة السياسيه باليمن بمايعني فصل قضايا التنمية والحياة المعيشية للمواطن البسيط عن القضايا والخلافات السياسيه بين المكونات السياسية وذلك بسبب تاخر الحل السياسي باليمن وتاخر اعلان الحكومه ومايترتب على هذا التاخير من تدهور الحياة المعيشية للمواطن البسيط وانهيار العمله المحليه مقابل الدولار والارتفاع الجنوني لاسعار المواد الغذائية وتدهور الخدمات وذلك من خلال اطلاق دعوة لكافة المكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني التنموية وذلك من خلال صياغه مشروع ميثاق يتضمن فصل القضايا التنموية عن القضايا السياسيه واعطاء الاولوية والاهتمام للحلول التنموية وتقديمها عن الحلول الاخرى بمايحافظ على ضمان استقرار الحياة المعيشية للمواطن واعتبارها خط احمر لايمكن تاخيرها او تجاوزها .

مستشهدا بما حدث سابقا في اليابان من تاثر للاقتصاد الياباني بسبب المواقف السياسيه للحكومه اليابانية وانعكاساتها على الشركات الانتاجية فقاموا بوضع تشريعات تفصل ملف التجارة والاستثمار عن ملف الشؤون السياسيه .

مطالبا الحكومه بوضع سياسات حماية لضمان توفير معيشة المواطنين واستقلاليه عمل المؤسسات و الوزارات والبنكوك المركزية بمايضمن توفير حياة معيشية سهلة وميسرة ومستقرة للمواطنين.

داعيا كافة الدول المانحة ودول التحالف العربي والمنظمات الدولية والانسانية بتقديم اوجه المساعدة المباشرة لانقاذ الشعب اليمني من خطر مجاعة حقيقة قادمة ..