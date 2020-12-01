شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. سيارة تقتحم منطقة مشاة وتقتل 4 بينهم رضيع والان نبدء بالتفاصيل

لقي أربعة أشخاص حتفهم بينهم رضيع يبلغ من العمر تسعة أشهر وأصيب ما يصل إلى 15 شخصا اليوم الثلاثاء، عندما اقتحمت سيارة مسرعة منطقة للمشاة في مدينة ترير بغرب ألمانيا، في واقعة قالت السلطات إنها متعمدة على ما يبدو.

وقال شهود إن المشاة صرخوا في ذعر وأطاحت السيارة ببعضهم في الهواء عند اصطدامها بمنطقة تسوق.

وأوضحت الشرطة: "اعتقلنا شخصا واحدا وتحفظنا على سيارة" مضيفة أن المشتبه به ألماني عمره 51 عاما من منطقة ترير وتمكنت السلطات من السيطرة عليه بعد دقائق من الحادث ويجري استجوابه في الوقت الراهن.

وقال ممثل الادعاء بيتر فريتسن خلال مؤتمر صحفي في وقت لاحق إن المشتبه به كان قد شرب كمية كبيرة من الخمور وإن السلطات لا تتعامل مع افتراض وجود دافع إسلامي متشدد وراء الواقعة.

وقال فولفرام لايبه رئيس بلدية ترير: "يبدو أننا نتحدث عن مشتبه به يعاني من مشاكل عقلية لكن علينا ألا نصدر أحكاما سابقة لأوانها".

وأضاف روجر ليفنتس وزير داخلية ولاية راينلاند-بالاتينات أن أربعة أشخاص قُتلوا وهناك أربعة مصابين جروحهم بالغة. وأضاف أن المسار الذي سلكه السائق يشير إلى أنه كان متعمدا.

وتابع شتيفن زايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل على تويتر "أن ما حدث في ترير صادم. قلوبنا مع أقارب الضحايا ومع الجرحى الكثيرين ومع كل من يقوم بواجبه الآن لرعاية الضحايا".