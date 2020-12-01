شكرا لقرائتكم خبر عن 785 وفاة و19 ألف إصابة بكورونا في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية, 785 حالة وفاة و 19350 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19). وأوضحت الصحة الإيطالية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 56361 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات إلى1,620,000.

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