شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب مصري يوناني قبرصي بحري جوي مشترك والان نبدء بالتفاصيل

نفذت عناصر من القوات الجوية والبحرية المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والإماراتية، وكل من المملكة العربية السعودية وأمريكا والبحرين والسودان والأردن وإيطاليا وألمانيا بصفة مراقب، التدريب البحري الجوي المصري اليوناني القبرصي المشترك (ميدوزا- 10) الذي سيستمر لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط بجمهورية مصر العربية. وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العميد تامر الرفاعي في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية اليوم، أن التدريب يشتمل على تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام القوات المشاركة في التدريب بأعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط في إدارة العمليات المشتركة، وكذا تبادل الخبرات بين القوات المشاركة، وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من متغيرات سريعة ومتلاحقة. وأشار إلى أن التدريب يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية مع الدول الصديقة والشقيقة، وذلك في ضوء تنامي علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين مصر والدول الصديقة والشقيقة، وتنسيق الجهود والعمل المشترك لمواجهة التحديات بمنطقة البحر الأبيض المتوسط

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