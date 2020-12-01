موجز الخليج 365 للسياحة.. فقاعة السفر وسماء أمريكا ومطر دون بلل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة الإثنين، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

أُعلن في سنغافورة عن تأجيل إطلاق "فقاعة السفر" التي طال انتظارها، لتسهيل رحلات السفر بغرض الترفيه بين سنغافورة وهونج كونج.

تقدم ذا جرين بلانيت، القبة البيولوجية الترفيهية والتثقيفية الوحيدة في دبي، تجربة جديدة تنقل الزائرين إلى قلب الغابات الاستوائية.

ظهرت حركة ركاب الطيران في الولايات المتحدة ارتفاعا يوميا كبيرا في ظاهرة لم تحدث منذ تفشي فيروس كورونا.

لا يقتصر جمال المطاعم على الطعام الجيد فقط، بل إن مكانه والأجواء المحيطة به أصبحت العامل الأكثر تأثيرا لدى الزوار.