المفوض الأوروبي إلى السودان.. دعم لاجئي إثيوبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يصل غدا الأربعاء، المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات جانيز لينارتشيتش، إلى السودان، في زيارة رسمية لبحث أوضاع اللاجئين الإثيوبيين.

والأحد، أشاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، بالسودان حكومة وشعبا، لحسن استقبال الفارين من القتال في إثيوبيا.

وقال غراندي، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بالخرطوم، إن السودان وشعبه، وبصفة خاصة القوات النظامية تعاملوا بمهنية وكرم فياض في استقبال اللاجئين الإثيوبيين.

ويعتبر جانيز لينارتشيتش أعلى مسؤول مختص عن المساعدات الإنسانية الأوربية حول العالم.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، إن جانيز سيلتقي بمسؤوليين في الحكومة السودانية، ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والأوربية العاملة في السودان، بالإضافة إلى سفراء دول اليورو.

وتستمر زيارة المفوض الأوروبي حتى 4 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وتشمل زيارة المعسكرات في ولايتي كسلا والقضارف لتفقد أوضاع عشرات الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين الذين فروا من القتال في منطقة تيغراي.

وأوضحت البعثة أن هذه هي الزيارة الثانية لجانيز لينارتشيتش إلى السودان، إذ وصل الخرطوم في يونيو/ حزيران الماضي، للتوقيع على اتفاقية لدعم عمل منظمة الصحة العالمية بقيمة 11 مليون يورو لمكافحة وباء الكورونا في البلاد وافتتاح الجسر الجوي الأوروبي الذي نقل 90 طنا من المساعدات الطبية والإنسانية.

وأضافت أن الهدف من الزيارة هو متابعة التطورات السياسية والاقتصادية والإنسانية في السودان منذ يونيو/ حزيران الماضي، كما أن المسؤول الأوروبي سيلتقي رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وعضو مجلس السيادة محمد الحسن التعايشي.

وبحسب البعثة الأوروبية بالخرطوم، فإن الزيارة ستناقش أوضاع اللاجئين الإثيوبيين ومعاناتهم الإنسانية ودور حكومة السودان في استضافتهم وتحمل تكاليفهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي قبل أسبوع عن 4 ملايين يورو كمساعدات طارئة للاجئين الإثيوبيين لتخفيف الضغط عن حكومة السودان والولايات المضيفة.

ووفق آخر إحصائية من السلطات السودانية، فإن عدد الفارين من القتال باقليم تغراي الإثيوبي إلى السودان تجاوز 42 ألف شخص.