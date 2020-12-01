شكرا لقرائتكم مقتل 4 وجرح 15 آخرين.. حادث دهس في ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مراسلة "العربية/الحدث" بمقتل 4 أشخاص بينهم طفلة، وإصابة 15 آخرين جراء عملية دهس في مدينة "ترير" الألمانية، حيث صدمت سيارة مارة في طريق للمشاة.

وأضافت المعلومات أن السلطات اعتقلت السائق الذي قام بالعملية، مشيرة إلى أن الشرطة دعت السكان إلى تفادي المنطقة التي وقع فيها الحادث.

فيما نقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان، أن سيارة من طراز رينج روفر سوداء اندفعت على طول شارع للمشاة في المنطقة المذكورة بسرعة تزيد عن 70 كلم في الساعة.

بدورها، كشفت الشرطة على حسابها على تويتر قائلة: "اعتقلنا شخصا وحجزنا سيارة"، وأضافت أن "ملابسات الحادث لا تزال غير واضحة".

في السياق أيضاً، تحدثت صحف ألمانية عن أن منفذ العملية هو بيرندف، وهو ألماني أصلي وليس من أصول مهاجرة، ويبلغ من العمر 51 عاماً ، مؤكدة أن دوافعه غير معروفة.

ونشرت مقطع فيديو يظهر لحظة إلقاء الشرطة القبض على السائق منفذ العملية.

إلى ذلك، أكد عمدة المدينة أن الحادث تسبب بوقوع قتلى وجرحى.