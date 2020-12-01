شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: اليأس يدفع ظريف لإلقاء أي لوم على السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: "الخليج"

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، عادل الجبير، الثلاثاء، إن اليأس وراء دفع وزير خارجية إيران جواد ظريف، لإلقاء أي لوم على المملكة العربية السعودية.

وأوضح الجبير عبر «تويتر»: «يبدو أن اليأس دفع وزير خارجية إيران السيد جواد ظريف لإلقاء أي لوم على المملكة واتهامها بتسببها بما يحدث في إيران.. ربما عندما يحدث -لا قدر الله - زلزال أو فيضان في إيران سيتهم المملكة بالتسبب بذلك أيضاً».

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