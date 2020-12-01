شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة دبي الخارجية غير النفطية تتضاعف 10 مرات بين 2000 و2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لعبت جمارك دبي خلال مسيرتها الحافلة بالإنجازات دوراً كبيراً في دعم ازدهار التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي، حيث شهدت تجارة دبي الخارجية غير النفطية نمواً كبيراً وتضاعفت قيمتها نحو 10 مرات بين العام 2000 والعام 2019 مرتفعة من 143 مليار درهم في العام 2000 لتصل في العام 2019 إلى 1.371 تريليون درهم، فيما بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية في النصف الأول من العام الجاري نحو 551 مليار درهم.

وشهدت مسيرة جمارك دبي مراحل متتابعة من العمل والإنجاز ففي فترة السبعينات من القرن الماضي أنشأت جمارك دبي المراكز الجمركية في مختلف المنافذ البحرية والجوية والبرية لإمارة دبي وهي تشمل المراكز الجمركية الساحلية في خور دبي ومركز جمارك ميناء راشد بالإضافة إلى مراكز جبل علي الجمركية. ومع توسع دبي في بناء المطارات أقيمت المراكز الجمركية في مباني مطار دبي الدولي ومبنى مطار آل مكتوم كما تم إنشاء المراكز الجمركية الجوية المختصة بالشحن الجوي وشهدت المراكز الجمركية البرية تطوراً كبيراً يعزز دور دبي في حركة التجارة المنقولة عبر البر إلى الأسواق المحلية والعابرة من دبي إلى الدول المجاورة.

وفي الأول من إبريل/نيسان العام 2001 دخلت جمارك دبي مرحلة تطوير جديدة مع إنشاء مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة. ومنذ العام 2006 شهدت جمارك دبي تطوراً كبيراً في مستوى الأداء حيث ساهم تطور الخدمات الجمركية التي تقدمها الدائرة مساهمة فاعلة في حصول دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في مؤشر فعالية هيئات الجمارك.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي إن الدائرة تحرص على القيام بدورها الحيوي في أداء المهام الموكلة لها بحماية المجتمع وتيسير التجارة ودعم حركة السفر والسياحة وقد عملت الدائرة على تطوير قدراتها باستمرار وواكبت كافة مراحل التطور التي شهدتها الدولة مسترشدين برؤية قيادتنا الحكيمة في استشراف المستقبل والتخطيط السليم لتحقيق أهم الإنجازات بالاجتهاد والمثابرة والدراسة المتأنية للمشاريع والمبادرات التي تطلقها الدائرة لتطوير العمل الجمركي وترسيخ مكانتها في الصدارة العالمية عبر تقديم أفضل الخدمات التجارية والجمركية للمتعاملين من خلال الريادة في الابتكار الجمركي على المستوى الدولي.

وأضاف أنه مع الاحتفال باليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات تستكمل جمارك دبي الاستعداد بالخطط المستقبلية للخمسين سنة القادمة في مسيرة الدولة وتعمل على تطوير المشاريع والمبادرات الجديدة التي تمكنها من تحقيق قفزات جديدة في الارتقاء بمستوى خدماتها المقدمة للمتعاملين من أجل إسعادهم وتمكينهم من تحقيق القيمة المضافة من اختيارهم دبي مقصداً لعملياتهم التجارية لتدعم التطور الاقتصادي للإمارات عبر تحويل التحديات الى إنجازات وفرص تمكننا من تحقيق الإنجازات الجديدة باستمرار.

وحققت جمارك دبي إنجازات كثيرة وسعت إلى تقديم أفضل الخدمات للعملاء عبر تطوير وابتكار وسائل جديدة تسهل الإجراءات الجمركية وتضم إنجازات الدائرة في هذا المجال إطلاق النظام الجمركي المتكامل مرسال 2 وقناة الأعمال الإلكترونية ونظام محرك المخاطر الذكي والخدمات الذكية وعززت الدائرة جهودها لتحقيق المزيد من التواصل مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال من خلال المجلس الاستشاري لتعزيز التعاون مع مجموعات التجارة ومبادرة «ارتباط» للتنسيق مع الهيئات الدبلوماسية ومجالس الأعمال الأجنبية. (وام)