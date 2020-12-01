شكرا لقرائتكم خبر عن مدربا النصر واتحاد كلباء يرضيان بالتعادل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

عبر الكرواتي كرونسلاف مدرب النصر عن رضاه على ما آلت إليه نتيجة مباراة فريقه أمام اتحاد كلباء في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وأشار المدرب الكرواتي إلى أن اللاعبين استمتعوا بالمباراة التي شهدت تسجيل 6 أهداف، وبالنسبة لنا كمدربين فإن المباراة تبدو غريبة في بعض تفاصيلها.

وأضاف:من الصعب الفوز على فريق جيد ومنظم كاتحاد كلباء الذي نجح في التقدم علينا في الشوط الأول لكننا أدركنا التعادل وقلبنا النتيجة في مناسبتين،قبل أن يعود ويدرك التعادل في وقت صعب.

وأشاد كرونوسلاف بلاعبي فريقه الذين قدموا شوطاً ثانياً على أفضل ما يكون،

وفي رده على سؤال يتعلق بغياب محمد فوزي والحارس أحمد شامبيه أكد أن فوزي غاب بداعي الإصابة أما شامبيه فلأسباب شخصية.

من جهته، أكد الأوروجوياني خورخي دا سيلفا مدرب اتحاد كلباء سعادته بالتعادل أمام النصر وكسب نقطة غالية في سباق الدوري، مشيراً إلى أن فريقه قدم شوطاً أول بدرجة امتياز وسجل هدفاً مبكراً وكان من الممكن أن يضاعف الغلة ويسجل أهدافاً أخرى ويصعب المهمة على المنافس في العودة للمباراة قياساً بالفرص الكثيرة التي سنحت للاعبيه أمام المرمى.

وأضاف:«عانينا بعض الشيء في الشوط الثاني وانخفض إيقاع الأداء بسبب الإرهاق وضغط المباريات المتتالية ما تسبب في ارتكاب أخطاء دفاعية ساهمت في استقبال شباكنا لثلاثة أهداف ولكن الجيد إصرار اللاعبين على العودة والقتال حتى الرمق الأخير من عمر المباراة».