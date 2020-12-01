شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: الحرارة تنخفض 6 درجات خلال الشهر الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

أكد المركز الوطني للأرصاد، أن فصل الشتاء يبدأ فلكياً في الثلث الأخير من شهر ديسمبر الجاري 2020، وتحديداً في الثالث والعشرين، لافتاً إلى أن الشهر الجاري آخر شهور فصل الخريف، ومناخياً هو أحد أشهر الشتاء، حيث تنخفض معدلات درجات الحرارة العظمى والصغرى بمقدار 3- 6 درجات عن شهر نوفمبر الماضي.

وتوقع المركز أن تتأثر الدولة بامتداد المرتفع السيبيري، الممتد من الشمال، مصطحباً معه رياحاً شمالية غربية، تعمل على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الليل، خاصة على المناطق الداخلية والجبلية، كما تتأثر الدولة أيضاً خلال هذا الشهر بمرور منخفضات جوية قادمة من الغرب، تؤدي إلى تكاثر السحب، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار قد تكون مصحوبة بالرعد أحياناً.

وأوضح أنه خلال الشهر الجاري تزداد الرطوبة النسبية، خاصة في الصباح الباكر، نتيجة لمرور كتل الهواء المعتدلة فوق مياه الخليج نحو الدولة، مما يهيئ الفرصة لتكوّن الضباب الخفيف والكثيف.

وأشار المركز إلى أن إحصائيات مناخية، وسجلات تاريخية توضح أن متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 18.0 و21.6 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة العظمى بين 22 و27 درجة، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى بين 13 و17 درجة. لافتاً إلى أن أعلى درجة حرارة سجلت خلال شهر ديسمبر كانت 37.0 درجة مئوية في سويحان عام 2016، بينما أقل درجة حرارة فكانت على جبل جيس عام 2004 والتي بلغت -0.7 درجة.

وأفاد المركز أن أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2014 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 20 يوم ضباب و5 أيام ضباب خفيف، لافتاً إلى أن أعلى كمية أمطار مسجلة خلال ديسمبر كانت 208.4 ملم على ضدنا في سنة 2006.

وتوقع المركز أن يكون طقس اليوم الأربعاء صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ويكون رطباً ليل وصباح الخميس، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.