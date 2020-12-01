لبنان يسجل 1511 إصابة جديدة و15 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1511 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالجائحة في عموم لبنان إلى 129 ألفا و414 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى تسجيل

15 وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 1033 حالة.



وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الـ 24 ساعة الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 11499 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.



وبدأت لبنان إجراءات إغلاق عام لمواجهة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا ولرفع جهوزية القطاع الصحي بعدما بلغت المستشفيات طاقتها الاستيعابية القصوى.

وسيستمر الإقفال العام في لبنان مع إمكانية تمديده في حال الضرورة، وسيترافق مع حظر تجول من الخامسة مساء حتى الخامسة فجرا، على أن يمنع التجول بالمطلق.

كذلك، نظمت وزارة الداخلية سير السيارات وفق أرقام لوحاتها، بحيث لا يمكن السير لأكثر من ثلاثة أيام أسبوعيا.

ولا يشمل قرار الإقفال مطار بيروت، كما يتضمن استثناءات لقطاعات صحية وحيوية.