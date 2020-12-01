تسجيل 953 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر

سجلت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، 953 إصابة جديدة و16وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الأخيرة.

و قالت الوزارة، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 84152 حالة، بينما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2447 حالة، وفقا لقناة الغد.

و تكافح دول في أنحاء العالم، موجة ثانية من

عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.

وكان قد وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 63.06 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات

الناتجة عن الفيروس إلى مليون و466811 حالة

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي..

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.