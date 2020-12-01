أقامت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، دعوى قضائية أمام المحكمة العليا لولاية ويسكونسن، اليوم الثلاثاء، للطعن على نتائج انتخابات الرئاسة بالولاية.
تأتى تلك الدعوى كأحدث خطوة الأحدث في سلسلة طعون قضائية لم يفلح معظمها في تغيير نتيجة الانتخابات التي أُجريت في الثالث من نوفمبر وفاز بها الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، وفقا لقناة الغد.
وقالت حملة ترامب في بيان “تشمل دعوى اليوم أربع حالات تتضمن أدلة واضحةعلى البطلان”.
و صرحت حملة ترامب في بيان بإن "دعوى اليوم تشمل أربع حالات تتضمن أدلة واضحةعلى البطلان".
ولفتت الوكالة في تقرير سابق، إلى أن حاكم ولاية ويسكونسن الأمريكية توني إيفرز، صدق يوم الاثنين، على فوز الديمقراطي جو بايدن بأصوات الولاية في انتخابات الرئاسة، مشيرة إلى قوله: "أديت اليوم واجبي في التصديق على نتيجة انتخابات الثالث من نوفمبر".
وتابع: "كما يستلزم قانون الولاية والقانون الاتحادي وقعت على شهادة التصديق على قوائم ناخبي الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس".
وبتأكيد ولاية ويسكونسن فوز الرئيس
ويشكك ترامب في نزاهة الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن منافسه الديمقراطي جو بايدن "لم يفز بالانتخابات"، إذ شكك في حصول بايدن على 80 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية، مجددا اتهامه بتزوير الانتخابات الرئاسية.
وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر الماضي، وبناء على البيانات المتاحة، أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية البارزة فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، حيث هنأه العديد من قادة العالم بالفعل على فوزه، ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد في الـ 20 من يناير المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر حملة ترامب تطعن من جديد على نتائج انتخابات الرئاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.