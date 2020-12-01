إشتية وبورجسدورف يطلقان المنصة الفلسطينية الأوروبية لبنوك الاستثمار

أطلق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورجسدورف، اليوم الثلاثاء، المنصة الفلسطينية الأوروبية لبنوك الاستثمار، في مكتبه برام الله، بحضور ممثلين عن أربعة بنوك استثمار أوروبية، ووزارة المالية والاقتصاد وسلطة النقد.

وقال إشتية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن المنصة ستشكل أداة لتبادل

الخبرات والمعلومات، وترويج مقومات الاستثمار الفلسطيني، وجذب مزيد من البنوك الأوروبية للاستثمار في فلسطين.وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، أنه من أولويات الحكومة العمل على جلب الاستثمارات الخارجية وخاصة الأوروبية لدعم قطاعات حيوية من خلال القطاع الخاص والبنوك، من أهمها الزراعة والمواصلاتوالاتصالات والطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي وتكنولوجيا المعلومات.ومن المتوقع أن تقدم هذه البنوك 410 ملايين دولار على شكل قروض وضمانات قروض، في حين سيقدم الاتحاد الأوروبي منح بقيمة 86 مليون يورو، جزء منها سيكون لدعم الفوائد المترتبة على القروض.يشار إلى أن البنوك الأوروبية الأربعة المشاركة في هذه المنصة هي: بنك الاستثمار والتنمية الألماني، وبنك الاستثمار والتنمية الفرنسي، وبنك الاستثمار والتنمية الأوروبي، والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار.