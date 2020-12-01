سلوفينيا: حزب الله اللبناني منظمة إرهابية

وذكر التقرير المذكور أن «أنشطة حزب الله مرتبطة بالجريمة المنظمة والإرهاب، والأنشطة العسكرية على المستوى العالمي».
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن رئيس الوزراء السلوفيني جانيز جانزا، سيجري زيارة إلى إسرائيل في 8 ديسمبر المقبل، لبحث شراء أسلحة إسرائيلية، فيما لم تصدر الحكومة أي بيان بشأن الزيارة المذكورة.
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