الأمم المتحدة تدين النشاط الاستيطاني الإسرائيلي

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، النشاط الاستيطاني الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن الاستيطان توسع إلى أكبر قدر له خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وقال الأمين العام، في بيان له اليوم الثلاثاء: «توسع الاستيطان والخطط للبناء لا يزالان مستمرين، وقد وصلت عمليات تدمير البيوت الفلسطينية والاستحواذ عليها من قبل السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى أعلى مستوياتها خلال 4 سنوات».

وأضاف: «هذه الأعمال تتناقض مع القانون الدولي، وتقوض آفاق بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة». صدر بيان الأمين العام للأمم المتحدة في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.