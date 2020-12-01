الأمم المتحدة تدين النشاط الاستيطاني الإسرائيلي

وقال الأمين العام، في بيان له اليوم الثلاثاء: «توسع الاستيطان والخطط للبناء لا يزالان مستمرين، وقد وصلت عمليات تدمير البيوت الفلسطينية والاستحواذ عليها من قبل السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى أعلى مستوياتها خلال 4 سنوات».
وأضاف: «هذه الأعمال تتناقض مع القانون الدولي، وتقوض آفاق بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة». صدر بيان الأمين العام للأمم المتحدة في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
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