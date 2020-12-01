السعودية ترصد 263 إصابة جديدة و11 وفاة بـ«كورونا»

سيف اليزيد - أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد - 19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة السعودي، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ ظهور الفيروس ارتفع إلى 357623 حالة..

ولفت، في المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات الوباء، إلى أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 374 ليرتفع العدد الكلي لمن تماثلوا للشفاء إلى 347176.

كما سجلت المملكة 11 وفاة زادت مجموع الوفيات بالفيروس إلى 5907 حالة.

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