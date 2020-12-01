إيطاليا تحصي 19350 إصابة بـ«كورونا» في 24 ساعة

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قالت المصالح الصحية في إيطاليا إنها سجلت 785 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، إضافة إلى 19350 إصابة جديدة بالمرض.

وتمثل هذه الأرقام زيادة معتبرة مقاربة بـ 672 وفاة و16377 سجلت أمس الاثنين.

وسجلت إيطاليا، وهي أول دولة أوروبية تضربها الجائحة، ما مجموعه 56361 وفاة بمرض كوفيد - 19 منذ ظهور الوباء فيها في فبراير، وهذا أكبر عدد وفيات في أوروبا بعد بريطانيا. كما سجلت وزارة الصحة الإيطالية 1.62 مليون إصابة بالمرض حتى الآن.

وبلغ عدد من يتلقون العلاج من المرض في المستشفيات 32811 اليوم الثلاثاء أي أقل بواقع 376 مريضاً مقارنة بيوم أمس. كما انخفض عدد الموجودين في وحدات العناية الفائقة 81 شخصاً ليبلغ الآن 3663.

وفي أوج تسارع الموجة الثانية من الوباء في إيطاليا في النصف الأول من نوفمبر الماضي، كان دخول المرضى للمستشفيات يرتفع نحو 1000 يومياً، بينما كان إشغال العناية المركزة يزيد نحو 100 يوميا.