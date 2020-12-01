بريطانيا: 13430 إصابة جديدة و603 وفيات بـ«كورونا»

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أظهرت بيانات حكومية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة زادت، اليوم الثلاثاء، بواقع 13430 إصابة سجلت على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وهو ارتفاع بسيط من 12330 حالة رصدت أمس الاثنين.

كما سجلت بريطانيا 603 وفاة جديدة ارتفاعا من 205 أحصيت أمس.

وبريطانيا أكبر دولة أوروبية متضررة من وباء كوفيد - 19 الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وقد أعادت المملكة المتحدة فرض إغلاق شامل لوقف الموجة الثانية من تفشي الجائحة. لكنها تستعد لرفع الإغلاق واستبداله بإجراءات تقييدية حسب درجة تأثر المناطق بالمرض.

ودافع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الاثنين، عن القواعد «الصارمة» التي ستفرض على معظم أنحاء إنجلترا عندما ينتهي الإغلاق الوطني هذا الأسبوع.

وقال، في مقابلة تلفزيونية، قبل عودة إنجلترا إلى نظام قواعد إقليمية مكون من ثلاثة مستويات بعد غد الأربعاء «أعلم أن الكثير من الناس يعتقدون أنهم في المستوى الخطأ وأنا أتفهم إحباط الناس.. نظام التدرج أو المستويات صعب، لكنه مصمم ليكون صارماً من أجل إبقاء الأمور تحت السيطرة».

ويكافح جونسون لإقناع نواب حزبه المحافظ بدعم خططه في تصويت مهم اليوم الثلاثاء، وسط تقارير بأن ما يصل إلى 100 عضو قد يتمردون لأنهم يقولون إن القواعد الجديدة صارمة للغاية.