المغرب الفاسي “يواصل” تحضيراته لملاقاة الجيش في افتتاح البطولة الاحترافية -فيديو

يواصل فريق المغرب الفاسي تحضيراته لافتتاح البطولة الاحترافية، الجمعة المقبل حينما يلاقي بملعبه فريق الجيش الملكي.

ويراهن الممثل الأول للعاصمة العلمية، بقيادة مدربه عبد اللطيف جريندو، علی تحقيق نتيجة ايجابية في افتتاح البطولة بعد مواسم قضاها بالقسم الثاني.

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