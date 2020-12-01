السعودية تستعد لرفع القيود عن سفر مواطنيها إلى الخارج

يترقب أن يعلن، خلال الساعات المقبلة، في المملكة العربية السعودية، عن الموعد المحدد لرفع التعليق، والسماح بالرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة، والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية، والبحرية، والجوية.

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية، اليوم الثلاثاء، أن مسؤولا في وزارة الداخلية السعودية أعلن، في شتنبر الماضي، أنه صدرت موافقة على أن يكون الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة، والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل، بعد تاريخ 1 يناير 2021، إذ يتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق، والسماح قبل 30 يوما من تاريخه، ولوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك أن ترفع طلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين، والناقلين، أثناء السفر، وفي صالات المطارات والموانئ، والمحطات.

ونبه المصدر ذاته، سكان المملكة، أثناء وجودهم في خارج المملكة من مواجهة صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، بسبب ما تعانيه الأنظمة الصحية في كثير من الدول من ضغوط جراء الجائحة، مضيفا أن رفع تعليق الرحلات الدولية من المملكة وإليها، وفتح المنافذ سيتم بشكل تدريجي، بما يتيح الفرصة لتقييم الوضع خلال الأشهر المقبلة، إلى حين زوال المخاطر الصحية المرتبطة بالجائحة، وظهور لقاحات مناسبة لفايروس كورونا، فقد صدرت الموافقة على أن يكون الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة، والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية، والبحرية، والجوية بعد تاريخ 1 يناير 2021، وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا.

وتم رفع التعليق جزئيا عن رحلات الطيران الدولية من المملكة وإليها، وفتح المنافذ البرية، والبحرية، والجوية، بما يتيح للفئات المستثناة من مواطنين، وغيرهم الدخول إلى المملكة، والخروج منها، مع السماح لبعض الفئات من المواطنين بالسفر إلى خارج المملكة، والعودة إليها وفق ضوابط، وشروط معينة.