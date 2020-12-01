خلال أسبوع.. حوادث السير تودي بحياة 15 شخصا وتخلف 1771 مصابا

لقي 15 شخصا مصرعهم، وأصيب 1771 آخرين بجروح، إصابات 60 منهم بليغة، في 1336 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 23 إلى 29 نونبر 2020.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية، المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم التحكم، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة، والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 40 ألفا و412 مخالفة، وإنجاز 10 آلاف و703 محاضر، أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 29 ألفا و709 غرامات صلحية.

وأشار البلاغ نفسه إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و241 ألفا و50 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4338 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6183 وثيقة، وعدد المركبات، التي خضعت للتوقيف 182 مركبة.