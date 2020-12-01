مصرع 6 دواعش في عملية عراقية مشتركة مع التحالف بكركوك

الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق اليوم الثلاثاء، مقتل 6 من تنظيم داعش في عملية أمنية مشتركة مع طيران التحالف الدولي في سلسلة جبال حمرين بمحافظة كركوك، 250 كم شمالي بغداد.



وقال جهاز مكافحة الإرهاب في بيان صحافي اليوم: "بعد رصد دقيق، باشرت قوات الجهاز اقتحام المنطقة، والاشتباك مع ستة عناصر إرهابية من تنظيم داعش قتل ثلاثة منهُم جراء الاشتباك المباشر مع رجال الجهاز".

وأوضح البيان أن "ثلاثة آخرين حاولوا الهروب، إلا أن طيران التحالف الدولي رصدهم وقصفهم، وقتلوا جميعاً".