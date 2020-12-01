شكرا لقرائتكم خبر عن سريلانكا.. العفو عن 607 سجينا بعد أحداث شغب بأحد السجون والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير العدل السريلانكي علي صبري اليوم الثلاثاء، إنه تم الإفراج عن المئات من السجناء المحتجزين بسبب ارتكابهم جرائم غير خطيرة، وذلك في أعقاب اندلاع أعمال شغب دامية بسبب تفشي فيروس كورونا في أحد السجون شديدة الحراسة.

وقال وزير العدل السريلانكي أمام للبرلمان، إن هناك 607 سجناء حصلوا على عفو عام، بعد أحداث الشغب التي اندلعت أمس الاول الأحد واستمرت حتى صباح أمس الاثنين.

وقال صبري: "نبحث عن سبل أخرى للإفراج عن المزيد من السجناء وتعجيل سير القضايا المرفوعة ضدهم، بناء على توجيه رئاسي".

ويأتي هذا الإعلان الوزاري في الوقت الذي ارتفعت فيه حصيلة قتلى أعمال الشغب التي اندلعت في سجن "مهارة" الواقع على بعد 15 كيلومترا شمال العاصمة كولومبو، إلى 11 قتيلا.