الاتحاد الإسباني يدرس عدم لعب كأس السوبر في السعودية

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قد وقع عقدًا لمدة 3 سنوات مع السعودية بقيمة إجمالية قدرها 120 مليون يورو، وكان من المفترض أن النسخة الثانية ستقام يناير المقبل هُناك.

راديو "ماركا" الإسباني، أكد بأنه مع تداعيات فيروس كورونا، سيجعل البطولة تقام في إسبانيا، ولن يتم نقلها إلى السعودية مثلما حدث في العام الماضي.



وفاز ريال مدريد بالنسخة الماضية التي كانت تضم أتلتيكو مدريد وبرشلونة وفالنسيا، والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وأشارت التقارير، إلى أن نية الاتحاد الإسباني لكرة القدم، هي إقامة البطولة في الفترة من 13 إلى 17 كانون الثاني، دون مغادرة إسبانيا، بسبب فيروس كورونا.

قرعة البطولة لم تُجرى حتى الآن، لكنها ستضم ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بلباو وريال سوسيداد.

ريال مدريد فاز بالبطولة النسخة الماضية، بركلات الترجيح على أتلتيكو مدريد في النهائي الأول في تاريخ المسابقة خارج إسبانيا.